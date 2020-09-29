虛擬貨幣分析︳加密網絡遊戲成主流指日可待（高瀚）

自從2017年CryptoKitties紅遍加密貨幣界後，越來越多以加密貨幣作交易代幣的網路遊戲相繼誕生。

CrytoKitties當年抓住一眾貓奴的心，讓很多本來沒有使用，甚至不認識加密貨幣的人加入了幣圈，虛擬貓的叫價更曾高達91萬港元。筆者認為遊戲確實加快加密貨幣普及化的重要一步，將加密貨幣加入遊戲中的發展潛力大得難以想像，因為老中青沒有一代不喜歡遊戲的。

此遊戲建基於以太坊網路之ERC721幣種。當時以太坊網路是唯一可以在鏈上執行程式的區塊鏈，亦因此以太坊被稱為區塊鏈2.0 （1.0當然是比特幣）。以後再長篇地介紹這個「可編程的區塊鏈」的可能性。

在加密貨幣之前，數位資產的稀缺性難以證明。在一貫的網絡遊戲中，遊戲商都會提供一種於遊戲內使用的貨幣，通常是可以用國家貨幣兌換的。但這些數位資產的供應量和控制權均由遊戲公司決定，故玩家擁有這類貨幣的價值可能隨時被撤銷或修改。若遊戲公司倒閉，所有遊戲貨幣更會即時「消失」，而以加密貨幣作為遊戲中的交易代幣則可解決這種的不穩定因素。

另一方面，使用區塊鏈作為遊戲的底層技術，遊戲商更可開發一種無可取替的數位資產，我們稱它為「加密收藏品」。這種收藏品可為網絡遊戲帶來額外價值，能夠體現數位資產的稀缺性，亦令玩家真正擁有數位資產的自主所有權。例如，在遊戲中每位玩家通關後都可得到一把武器，若武器擁有專屬的特性，並且不可能重複出現同一特性，便有收藏價值，玩家亦可以將武器以加密貨幣定價，與其他玩家進行交易。

CryptoKitties火紅的原因正正是每一隻貓都是「加密收藏品」。配合區塊鏈技術，收藏品初始數量可被限制；每宗收藏品交易都公開公平公正；被黑客入侵盜取收藏品的機率極低；根據收藏品的獲得條件設定，更可減低「外掛」出現破壞遊戲中資產分配的平衡。如此一來，遊戲的趣味度和可延續性便大大提高。

縱使區塊鏈與加密貨幣在遊戲中的應用日漸成熟，在全球的遊戲市場中，還是一個非常新的概念，要成為普遍的遊戲開發模式仍需時日與大量人才加入。今年2月，一個以太坊遊戲開發平台Enjin已正式上線，相信加密網絡遊戲成為遊戲界主流指日可待。

免責聲明：本文內容僅代表作者個人觀點，不能作為投資建議。文章內容僅做參考，讀者不應以本文作為任何投資依據。

加密高總經理高瀚

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！