配股潮︳平安好醫生擬配股集資81億元

再有公司配股集資。平安好醫生（1833）擬以每股98.2元至101.4元配股，較周二收市價107.3元折讓5.5%至8.5%，配售8000萬股，相當於交易後已發行股本的7%，集資最多81億港元，所得款項將進一步擴大內部醫療團隊、投資技術研發、會員產品類別多元化、拓展銷售渠道及併購。

平安好醫生股價自8月初見高位135元後，一直反覆下跌，近日股價更回落至150天線（103.9元）附近。公司上半年業績符預期，註冊用戶數3.46億人，日均諮詢量83.1萬人次，在線醫療收入6.94億元人民幣，收入27.46億元，虧損進一步收窄至21.3億元人民幣。

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