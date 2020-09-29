強拍申請｜恒地申強拍大坑2舊樓 估值近半億

一貫以收購市區舊樓重建為集團發展重心的恒地(0012)，最新向土地審裁處申請年內第29份強拍項目。根據土地審裁處資料，申請強拍港島大坑新村街23及24號物業，估值近5,000萬元。

資料顯示，目前大坑新村街23及24號，為一座樓齡55年的舊樓，樓高6層，包括2間地舖，地盤面積約845方呎，估值為4,956萬元。恒地以順享有限公司名義，買入公司逾91%業權，僅欠新村街24號地舖未能收購。據了解，該地舖屬於老牌建築商周勝記置業，「大坑舖王」周炳權及其兒子周嘉賢持有，估值895萬元。

恒地亦於最新一份中期報告顯示，截止今年6月30日止，港島區共有25個重建項目，已經購入入八成以至全部業權，當中包括大坑新村街9至13號及17至25號，分成兩個項目。其中上述強拍申請項目，屬於新村街17至25號項目其中之一，涉及地盤面積4,497方呎，預計發展後樓面面積約為40,473方呎。

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