何車500︱PB 0.22倍 中煤博翻半番（何車500）

今年以來，中國神華（1088）跌15%，兗州煤業（1171）跌17%，中煤能源（1898）大跌39%。追落後，敲中煤。

1）今年上半年，受疫情及煤化工產品跌價影響，中煤營收614億元人幣，按年只微升1%；純利25.29億元人幣，按年大跌39%。第二季賺18.79億元人幣，按年只跌28%，並相等於首季的2.9倍。上半年盈利，已相等於去年全年（61.97億元人幣）的41%。

今年7月，中煤商品煤銷量按年大增31.5%，8月銷量按年增長20.9%，下半年業績將勝上半年。全年盈利預測55億元人幣，按年只跌11%，PE 4倍，低過神華的預測PE 6.6倍及兗煤的4.5倍。

2）中煤的PB更見吸引，今年預測僅0.22倍（往績0.23倍），較8年平均1.01倍折讓八成。神華預測PB 0.66倍，兗煤0.44倍，中煤較兩者平均折讓高達六成。

3）中煤H股2006年尾上市，招股價4.05元，翌年最高29.5元，現價潛水53%，而較歷史高價大跌94%。

4）中煤H股較A股（滬：601898）折讓58%，同業H股平均只較A股折讓37%。

5）今年6月底，「北水」持中煤H股3.66億股（佔8.91%），9月28日增至4.29億股（10.44%）。

＊中煤現價1.88元，目標價2.85元，潛在升幅52%，相當於今年PE6倍及PB 0.33倍。中信證券睇4.5元，華泰證券睇4.15元。

同場加映：恒指現時23,275，今年以來跌17.4%，今年預測PE 10.9倍，較8年平均11.3倍略低；預測PB 1倍，較8年平均1.45倍折讓逾三成。恒指今年3月最低21,139，現時仍高出10%，估計不會再下試低位，可候跌至接近22,000時買入盈富基金（2800）。

H指現時9,281，今年以來跌16.9%，今年預測PE 8.3倍，與8年平均相同；預測PB 0.98倍，較8年平均1.41倍折讓三成。H指今年3月最低8,290，現時仍高出12%，估計不會再下試低位，可候跌至接近8,800時買入恒生國企ETF（2828）。

何車

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