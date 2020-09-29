去中國化︳路透：蘋果3間代工廠擬加大投資印度 涉70億元

蘋果3間代工廠據報未來5年投資印度，並實行生產刺激方案。

《路透社》報道，印度政府最新推出66.5億美元（518.7億港元）的生產相關激勵計劃，旨在吸引企業增加在當地生產智能電話。蘋果3間代工廠鴻海集團旗下富智康（2038）、緯創資通及和碩計劃未來5年投資9億美元（約70億元）生產蘋果旗下iPhone，並協助印度轉型至出口工業中心。

報道指，富智康已申請投資5.42億美元、緯創資通及和碩分別投資約13.7億港元及12.64億港元。惟目前未知所有投資均會投放蘋果產品生產上，消息人士稱，該計劃將可增加1萬個職位。

事實上，蘋果於2017年起開始於印度組裝較低成本的iPhone產品，其後於去年起透過富智康組裝其他iPhone。分析認為，印度是蘋果邁向全球化的關鍵，同時容許他們以較低成本聘請技工；蘋果於上周於印度開展網店，並正在孟買興建獨立營運的零售店。

富智康收報1.08元，升2.8%。

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