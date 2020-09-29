華為危機︳Nokia取得英國電訊無線電合同 將成其最大設備供應商

中國電訊設備商華為繼被美國禁令封殺後再遇挫折，諾基亞（Nokia）公佈，已取得英國電訊（BT）無線電合同，將成為英國電訊最大設備供應商。

Nokia指，將提供設備及裝備協助BT網絡覆蓋英國，同時將亦會提供基站及天線，協助BT興建5G網絡。現時BT透過Nokia提供的網絡覆蓋倫敦、中部及農村地區，未來將覆蓋英國本地更多城鎮。

Nokia未有披露合同涉及金額，《路透社》報道，Nokia已取得BT的63%合同，涉及約1.16萬個無線電基站。Nokia目前擁有全球無線電接入網（RAN）約21%市佔率，較愛立信（Ericsson）及華為的29%及31%低。

英國政府原傾向容許華為參與5G基建網絡，惟今年7月「轉軚」，要求將於明年起禁止電訊商購買中國通訊設備商華為的5G設備，現有設備並須於2027年前移除。

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！