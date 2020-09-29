武漢肺炎｜劉遵義：消費投資需時復元 創就業比「派糖」重要

武漢肺炎肆虐全球，本港第二季經濟收縮9%。中大經濟學講座教授劉遵義認為，近期本港疫情緩和，本港經濟可望於明年重拾增長，港府應加大公共投資。

劉遵義出席團結香港基金「團結卓爾論壇」論壇時表示，去年社會事件影響令實際GDP下跌 3.7%，而疫情令今年上半年的實際GDP減少6.4%，疫情影響下消費投資不會即時反彈，預計本港今年全年的實際GDP將損失11.4%。

港府早前向市民派錢1萬元，但劉遵義認為，「派糖」不能持續，提供針對性支援及創造就業機會更重要；雖然本港預算赤字將達2,900億元，但港府可視大型基建項目為投資，包括增設太陽能電池板、更換陳舊的冷氣系統等改善能源效益，直接提振經濟和就業。

劉遵義：大灣區是香港未來出路

中美近年就科技和貿易等議題的角力白熱化，劉遵義認為，不論下任美國總統誰屬，兩國關係整體會走向競爭為主，本港未來定位應把握大灣區機會。

他指，香港夾在中美之間需找尋新定位，建議香港可依靠中國市民的財富儲蓄加大發展債券市場等，或發揮基本研發角色；同時加強與大灣區各城市的人才資訊等流通。

「港版國安法」實施後，不少外資撤離香港，被問到港府應如何重建外界信任，劉遵義僅以營造安全環境回應，舉例要讓內地遊客來港時感到安全。

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