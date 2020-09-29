李小加退場｜上任11年 港交所股價總回報2.2倍 分析：仍有潛力向上

李小加提早今年12月31日卸任港交所（388）行政總裁一職，出任近11年間股價上升1.4倍，計及股息再投資，總回報約2.2倍，至6月底港交所市值位列全球第5，在亞洲僅次於日本及上海交易所，分析認為，港交所未來推出「ETF通」及其他期貨產品，在「後李小加年代」股價仍有上升動力。

李小加上任後積極引進中外資本，並引進港股通及同權不同權制度等，推高港交所日均成交額及收入。過往10年，港交所曾3度突破300元大關，分別於2015年、2018年及近月。2014年滬「滬港通」開通後，北水資金流入推動單日成交曾達2,000億元，2015年4月中港交所股價觸及300元，5月26日收報309.4元。

受惠環球經濟轉趨樂觀，市場風險胃納提升，港交所2018年1月18日再次觸及300元關口，1月23日收報303.4元，惟期後中美貿易戰開打，港交所股價連帶港股回軟。

分析：最大貢獻引入港股通及內地龍頭科企

今年雖然飽受武漢肺炎疫情影響經濟及投資情緒，但接連大型中資科技股回流，港交所6月底起重上300元，更於8月6日觸及「股價編號」的388元新高，最高曾見396.8元高位，今日（29日）收報359元，市值4,551.53億元。

豐盛金融資產管理董事黃國英指，李小加任內最大貢獻是引進互聯互通機制，及於去年底引入阿里巴巴（9988）及一眾內地新經濟龍頭推動交投。

黃國英認為，雖然港交所目前股價偏貴，但仍有「ETF通」、更多期貨產品推出等概念，加上螞蟻集團上市後，料可改善恒生科技指數組同結構，連帶相關期貨產品交投，相信港交所仍有上升空間。

李小加10年內共袋2億酬金 現揸1.8億元388

李小加作為港交所CEO，其2019年酬金為2,684萬元，2018年為2,897萬元，而由2010年上任至2019年底，10年內總共袋走2.15億元酬金，若計及港交所獎勵股份1.72億元（以各年獲分發港交所價值計），李小加當上港交所CEO的10年間，共獲得3.87億元。

去年12月18日，李小加以平均每股256.533元，減持65萬股港交所，套現1.66億元，當時為2010年上任以來首次減持。

股權披露顯示，李小加最新持股量50.26萬股，佔港交所股權0.03%，當中包括其根據股份獎勵計劃下尚未授予的獎授股份及從獎授股份所獲股息。以今日收市價359元計，市值1.8億元。

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