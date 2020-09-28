寶林邨綠表賣264萬

【本報訊】置業需求仍在，資助房屋不乏成交。將軍澳寶林邨錄得綠表買家以264萬元購入355方呎單位。

世紀21物業魏仕良表示，寶林邨寶寧樓高層01室，實用355方呎，向西南，外望寶翠公園景，單位8月放盤叫價288萬元，減價24萬元或8.3%至綠表價264萬元沽出，呎價7,437元。據了解，原業主2015年購入單位，當時未補地價43.6萬元，持貨五年，轉售賬面獲利220.4萬元，升值近5.1倍。

居二成交六個月最低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，8月份居屋第二市場暫錄124宗成交，總值6.36億元，較7月的132宗及7億元，分別下跌6.1%及9.1%。數字是2月的93宗及4.52億元之後，創六個月新低。雖然8月下旬疫情緩和，二手市況恢復活躍，但礙於上半月受疫情及防疫措施影響，所以整月居二市場成交仍錄輕微回軟。此外，新一期居屋申請反應熱烈，凍結不少二手居屋購買力，估計居二市場買賣將會受壓。

按金額分類方面，上月價值400萬至500萬元的居二市場成交錄最多跌幅，錄31宗，按月跌20.5%。價值600萬元以上及500萬至600萬元的成交，分別錄27宗及42宗，按月下跌12.9%及6.7%。相反，價值400萬元或以下的成交錄得升幅，錄24宗，按月上升41.2%。