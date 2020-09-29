李小加提早今年底退任港交所CEO 聯席總裁戴志堅暫代 分析：有機轉戰政界

港交所（388）宣佈，今年 59歲的行政總裁李小加將提早離任，於今年12月31日卸任集團行政總裁，但留任為董事會高級顧問。同時，港交所現任聯席總裁及首席營運總監戴志堅被委任為代理集團行政總裁，明年1月1日起生效。港交所續指出，新集團行政總裁遴選工作進展良好。市傳李小加有機會轉戰政界。

港交所表示，李小加於今天通知港交所董事會，希望提早退任港交所行政總裁職務。在董事會全面支持及同意下，李小加將繼續擔任港交所行政總裁及董事會的當然成員直至今年12月31日。由2021年1月1日起，李小加將轉任為董事會高級顧問，為期6個月，繼續提供指導並確保過渡安排順利進行。

同地，港交所宣佈委任戴志堅在李小加退任後，出任代理集團行政總裁和董事會的當然成員，2021年1月1日生效。有關委任已獲證監會書面批准。

李小加表示，擔任港交所行政總裁是職業生涯最自豪最難忘的一頁，「我很榮幸能夠與這樣一群傑出的同事們共同披荊斬棘、開疆拓土，讓香港交易所的業務走在全球金融市場的最前沿，連接中國與世界，支持香港成為更璀璨的國際金融中心。要從香港交易所這樣獨特的崗位退下來，恐怕永遠也找不到一個最完美的時機。」

「不過，以集團目前穩健的業務發展和實力，我覺得是時候交棒了。我很高興，戴志堅將在過渡期領導公司，直至委任新的集團行政總裁，他是集團內最有經驗和我最信任的同事之一，我將在2021年繼續給予他和香港交易所最大的支持。感謝所有在我任期內支持我的朋友們。你們的支持是我無上的榮幸。」

港交所主席史美倫則代表董事會和金融業界感謝李小加總裁的遠見卓識，「他在香港資本市場的發展中扮演著舉足輕重的角色，確保香港交易所在迎接未來的機遇和挑戰方面處於非常有利的位置。我們衷心尊重他卸任的決定，我們很高興他將在集團留任一段時間，繼續分享他的專業知識。」

戴志堅稱，港交所是香港最成功的企業之一，立足中國、連接全球和擁抱科技的戰略計劃將繼續是發展重點，讓港交所更形重要，並推動增長，「我非常感謝李小加總裁超過11年的領導和友誼，以及董事會在當前香港和香港交易所的重要時刻對我的信任。」

傳李小加獲北京提拔 或轉戰政界

著名專欄作家林行止9月初於《信報》一連兩日以「保持香港創匯功能為北京首務」為題刊出文章上下篇，表示倘若讓林鄭月娥體面落台，令港人放下怨恨之餘，屆時美國各種「暫緩」、「暫停」的制裁措施或可能中止。至於誰來接火棒出任下任特首，林行止認為港交所CEO李小加為新「香港市長」的最佳人選。

《香港01》曾引述掌握北京脈搏的政界人士報道，李小加獲北京提拔，料未來極有機會「上位」，或在下屆政府擔當問責團隊及其他重要公職。而李小加曾被傳媒問到是否有意參選下屆特首，他未有直接否認，笑問「你覺得我心臟很強大吧？」。但下年步入60歲的他強調不會退休，曾稱「不會回家過玩弄兒孫的這種退休生活。」

港交所回覆本報表示，「我們不評論市場猜測或李小加先生的未來計劃。李先生仍全力履行香港交易所集團行政總裁的工作，直至新任集團行政總裁上任。」

李律仁、劉哲寧或成繼任人選

對總裁繼任人選，市場早有不少傳聞。與林鄭月娥關係極好及史美倫「愛將」的金發局主席李律仁呼聲最高。李律仁現年48歲，為資深大律師，在1999至2005年期間任職證監會，曾與時任證監會副主席的史美倫共事。李律仁亦熱衷於政治，2003年聯同一眾專業人士創立論壇組織「三十會」，在2014年佔中時曾批評政府做法。李於2017年行政長官選舉中，出任林鄭競選辦副主任。李律仁曾回覆本報表示無意擔任港交所總裁，想專注大律師工作。

另一大熱人選為滙豐亞太區環球銀行聯席主管劉哲寧（Liu Che Ning）。出身美資投行摩根士丹利，最高職位至香港融資部主管，2009年轉投滙豐接任環球銀行中國及香港區主管。劉哲寧曾參與多個大型交易，如長和系世紀重組，他帶領滙豐成為獨家財務顧問；太古（019、087）分拆太古地產（1972），新世界（017）旗下的新創建（659）借殼上市、周大福（1929）上市，都有不乏其身影。

------------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！