午市急CALL：重溫︳古天后：跌兩、三千點唔算股災 已減倉唔使怕

10月是傳統股災月，歷史會否再重演？獨立股評人古天后指出，若只跌兩、三千點稱不上是股災，「如果一早聽我講減倉，驚乜啫，等緊股災添啦」。

她續指，每逢10月總會有人預告股災重臨，其實只得97至98年及07至08年曾發生股災，「跌兩三千點唔算係災嘛？」，又稱若有跟她指示減倉，根本不需要怕股災，「等緊股災添」。

市場現時最大不明朗因素是美國大選結果，古天后續指，例如今日傳出特朗普財困，的確是一個不明朗因素。距離美國大選不足6星期，民主黨參選人拜登民調持續領先特朗普，惟古天后指「我唔信民調，上次夠係希拉莉民調贏幾條街，最終都係落選」。

蘋果專欄作家唐牛提到，未來有多場電視辯論，慎防特朗普出口術令大市出現震動，但相信未必會構成股災，加上中共第十九屆五中全會下月底召開，屆時或有國策扶持。

提到疫情未完，古天后指出，港人生活習慣改變，相信疫情受惠板塊成為投資趨勢格局無變，近日見美團（3690）跌勢似乎已喘定，或可考慮收集，ATMX四隻股份計，即是阿里巴巴（9988）、騰訊（700）、美團（3690）及小米（1810）計，可留意260元、500元、230元及20元收集。

至於恒大事件（3333）或引發骨牌效應，古天后表示，除拖累內房及內地物管股表現，同時亦拖低內銀股價，「內房係內銀最大債仔，環環相扣，自然受影響」。

本周無心水推介股份，唐牛解釋，主要是北水暫時離場，宜長假期後再部署。

【午市急CALL】十月股災重臨？古天后、唐牛授股海求生術

日期：9月29日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

WhatsApp號碼：6398-9469

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