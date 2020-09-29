逆市發圍｜旅遊平台KKday完成5.8億元C輪融資

旅遊平台KKday公布，已完成由日本Cool Japan Fund領投的7,500萬美元（約5.8億港元）C輪融資，其餘投資者包括新加坡Monk’s Hill Ventures及香港概念資本Mindworks Capital。

KKday創辦人暨行政總裁陳明明表示，本輪投資將投入更多資源開發全新的旅遊供應管理系統Rezio，讓旅遊產品供應商可以一站式管理名額、處理訂單及對接多個銷售渠道，幫助業界數碼化轉型，同時繼續於亞洲與全球市場的擴展計劃，深化各地的當地旅遊、迎戰後疫情時代的商機。

隨著本地遊盛行，集團將產品開拓重心轉移到本地吃喝玩樂，以及延伸至更多元的業務範疇，如於香港地區新增單車遊、水上活動、露營相關產品，香港市場的本地產品銷售按年增長逾2倍。另外，KKday與多個酒店集團合作，各種酒店住宿優惠，香港市場酒店住宿類產品季度增長達5倍。

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