新盤動向｜長實九肚山盤料下月開售撞大圍站項目 趙國雄：「唔係個個鍾意大屋邨」

經過一周多個新盤激戰後，樓市迅速熾熱，繼續多個新盤部署推售。最新長實（1113）都部署推出旗下沙田九肚山豪宅盤，名日九肚山。長實執行董事趙國雄指，項目目前一切準備就緒，正在等待批出預售樓花同意書，希望能於10月份推出項目。

趙國雄指，雖然預計10月同時會有大圍站上蓋開售，但相信兩者定位不同，直言「唔係咁多人鍾意住大屋邨，鍾意千幾二千個單位逼埋一齊，九肚山項目私隱度更高」。加上名日九肚山相比鄰近豪宅盤，擁有更加充足車位，而相信盤內買家都為有車階級。不過趙國雄強調，同區多個矚目新盤開售，其實更加有利推動樓市氣氛。

名日九肚山位於九肚山麗萍路18號，全盤266伙，實用面積470至1,220方呎，戶型涵蓋二至四房，主打三至四房戶型，大部分單位有海景。趙國雄指，項目有山景又有海景，相信近年同區都難有同類型一線豪宅盤。

至於已經取得入伙紙逾兩年的波老道21號，趙國雄指，項目為近年少有山頂豪宅盤，因此需要更多時間做好準備工作，目前仍在籌備中，預料有機會於第四季同時推出。

對於政府新公佈賣地計劃，季內同時推出兩幅高價值地段，包括文輝道地段及中環海濱商業地，趙國雄直言集團資源充足，就算兩個項目同一日截標，集團都有能力獨力投得。趙國雄亦不認為目前並非賣地好時機，而指只要市場對地段有興趣，就適合推地。

年初疫情剛爆發時，趙國雄指已經預計年內銷情難以預料，並預計全年樓價波幅約5%。結果大半年過去，趙國雄指一如所料，由於當初並未設立全年銷售目標，因此亦毋須調整銷售策略，而樓價走勢仍如當初所料，中原城市指數變化都約5%的波幅區間。

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