新盤動向｜萊蒙及俊和128 Waterloo首批50伙 1房入場費783萬

本月壓軸新盤登場，萊蒙及俊和發展的九龍仔窩打老道128 Waterloo今日開價，首批50伙，1房呎價最平783萬入場，折實均價27676元。

128 Waterloo首張價單提供50伙，全屬1及2房間隔，實用面積331方呎至579方呎 。共有3個付款方法，包括120天現金、120天一按及建築期，120天現金最高折扣15%，50伙折實平均呎價27676元，呎價22338元至32000元，入場1房是3樓C室，實用面積342元，折實價782.8萬元，呎價最平22889元。

萊蒙國際銷售及市場總監蘇誦豪指，項目將於今日開放示範單位給公眾參觀，最快10月初開售。他形容是指開價是起動價，認為開價合理貼市，因為同區二手樓盤樓齡比較高不能直接比較，認為九龍區豪宅項目甚少，項目為處傳統地段，豪宅買家花時間找心頭好，對項目銷情有信心，不排除之後加價，加幅5至10%。

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