證監會執法｜光大證券欠授權下質押客戶證券 遭譴責及罰款250萬

中國光大證券因在未經有效授權下，將客戶證券質押予銀行以獲得財務通融，遭證監會譴責及罰款250萬元。

證監會調查發現，在2018年4月至8月期間，儘管約由6,841名客戶給予光大證券的常設授權的有效期已屆滿，但光大證券仍依賴這些授權質押客戶的證券，作為獲取3家香港銀行的信貸額度的抵押品。有關常設授權的有效期於2018年3月31日屆滿。

由於光大證券在欠缺有效授權下質押客戶證券，故違反了《證券及期貨（客戶證券）規則》。《規則》規定，中介人須採取合理步驟，除非按《規則》規定行事，否則客戶證券及證券抵押品不得存放、轉讓、借出、質押、再質押或以其他方式處理。

證監會表示，在釐定有關罰則時已考慮所有相關情況，包括，光大證券在發現未有遵從《規則》後已安排贖回所有已質押的客戶證券，並自行向證監會作出匯報；光大證券沒有為客戶的常設授權續期，主要是由於其舊有與現有合規團隊的成員之間溝通不足所致，且並無證據顯示光大證券存在系統性缺失；並無證據顯示光大證券的違規行為令客戶蒙受損失；及光大證券與證監會合作解決證監會的關注事項，及接受其調查結果和紀律行動。

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