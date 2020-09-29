大圍站上蓋短期內開售

【本報訊】本港疫情逐步回穩，多個新盤蓄勢待發，由港鐵（066）及新世界（017）合作發展的港鐵大圍站上蓋項目，最新獲批預售樓花，料短期內加入一手混戰。另其士集團（025）及市建局旗下大角嘴傲寓落實中秋檔期、周五首輪銷售50伙。

樓市氣氛熾熱，發展商相繼推售旗下新盤。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢指，港鐵大圍站上蓋首期項目，最新獲批預售樓花同意書，項目將於短期內開售。大圍站上蓋項目共分三期發展，合共提供約3,090伙，其中第一期涉及783伙。

傲寓周五賣50伙

此外，大角嘴傲寓最新上載銷售安排，周五、中秋節翌日假期將進行首輪銷售50伙，項目將於周四截票。市場消息指，項目現時已接獲近足額認購，即約50張入票。

傲寓上周以折實平均呎價低同區新盤14%首推單位，當中包括23伙開放式及27伙一房戶，合共59伙，實用262至340方呎，以最高折扣9.75%計，折實價538.8萬至719.3萬元，呎價18,388至23,199元，折實平均呎價20,934元。

事實上，除了傲寓外，九龍區未來陸續有多個新盤供應。內房五礦地產（230）本港首個新盤、油塘崇信街蔚藍東岸，屬下季區內最重貨量新盤。五礦地產營銷及市務總監方俊表示，項目最快下月獲批預售樓花，集團將緊隨其後開售，而定價則參考同區以至整個東九龍項目價位。方續指，項目設有逾萬方呎商舖位置，目標引入特色商戶和食肆，而該樓面則暫以出租為主，未有計劃出售。

蔚藍東岸位於油塘開發區最前端，由4座住宅大廈組成，全期提供688伙，實用230至2,000方呎，戶型涵蓋開放式至四房。項目預計關鍵日期為2023年3月，即樓花期長約兩年半。

至於萊蒙國際與俊和發展的何文田豪宅新盤128 Waterloo，早前已開放示範單位，料短期內公佈開售。