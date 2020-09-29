再有中資撤美　新浪提出私有化

【本報訊】再有中資股退出美國股市，在納斯達克上市的新浪公佈，以每股43.3美元私有化，作價較上周五美股收市40.19美元溢價7.7%，有指一旦私有化順利完成，公司將重新登陸中國資本市場。新浪昨開市前一度升逾6%。

New Wave Holdings Limited及其全資持有的New Wave Mergersub Limited達成私有化協議，母公司將以現金收購母公司及其關聯公司目前未擁有的所有已發行普通股，即新浪股權價值約為25.9億美元。

根據協議，在合併生效時間之前發行的每股普通股將被註銷，以換取獲得每股43.3美元的無利息現金，作價較上周五美股收市40.19美元溢價7.7%。合併預計於2021年第一季度完成，並受慣例成交條件約束，即包括以至少佔公司已發行股票投票權三分之二股東贊成。

Tesla簽鋰礦石協議

另外，美國憧憬政府新一輪紓困案，截至晚上10時許，道指升1.3%，報27525點：納指升1.18%，報11041點；標指升1.19%，報3337點。特斯拉（Tesla）與澳洲鋰礦生產商Piedmont Lithium簽署供應協議，提供高純度鋰礦石，為期五年，加上獲大好友基金經理Catherine Wood旗下的方舟投資唱好，Tesla股價曾高見426.65美元。