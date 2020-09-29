發表金句︳馬雲稱現時是創業良機：未來一部手機可以做全球生意

中國綠公司年會一連3日在海口舉行，阿里巴巴（9988）合伙人馬雲今日出席「數字時代的商業成長」論壇時表示，國際化和全球化是兩個不同的概念。國際化更偏向於中國人跟外國人做生意，是雙邊為主。而全球化是世界各國的大事情，世界國與國之間，是一個全局的問題。

他指出，今天很多人認為全球化出現了這樣或者那樣的問題，認為全球化應該是壽終正寢。未來任何一個人只要有一部手機就可以做全球的生意，未來所有的中小企業都必須是跨國公司。

馬雲表示：「過去30年是6000家大企業決定了全球化，未來應該是6000萬家中小企業決定了全球化。地域的擴展就是業務的擴展。我認為這是世界給予我們巨大的機會。」

他日前出席「第三屆全國青年企業家峰會」上表示，今年是個轉折之年，技術在變，世界格局也在變，中國經濟情勢也在變，加上疫情一夜之間好像問題很多，但他說：「我個人覺得現在應該是最好的創業，最好的做企業的機會。」

馬雲解釋，其實做企業不管任何時候都很艱難，每個企業在任何時候都很難，其實創業最好的時候是大家鼓勵你的時候，所以現在應該是最好的創業，最好的做企業的機會。他說，真正讓企業倒楣的是對未來和自己能力的誤判，不管是過高的判斷還是過低的判斷，誤判是讓企業倒閉的重要原因。

小米（1810）創辦人雷軍今日在同一論壇時表示，小米有非常大的責任推動國產化器件。並且「一定要符合各個國家當地的政策法規，而且要做當地優秀的企業居民。」他指出，在這一點上，在小米進入印度、印尼這些市場，都有所體現。

他亦提到，大力發展智能製造才是中國製造業未來最好的方向。

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