恒大有救│分拆物管上市 恒大物業98%收入依賴母公司

恒大（3333）積極分拆業務上市撲水，其中旗下物業管理公司「恒大物業」已上傳初步上市申請文件，擬於本港主板上市。前此有傳恒大物業擬計劃集資30億美元（約234億港元），現時估值最少約110億美元（約858億港元），預計最快明年上市。

上市文件披露，恒大物業截至2020年6月30 日，已訂約為1,354個項目提供物業管理服務，總在管面積約為2.54億平方米，而簽約面積為5.13億平方米。不過，公司嚴重依賴母公司，超過98%的在管面積及物業管理服務收入均來自恒大所開發的物業。

恒大物業今年上半年收入45.6億元（人民幣，下同），按年升31.7%，賺114.5億元，按年升1.8倍。當中，物業管理服務收入佔比達61.9%，達28.24億元;其次為業主增值及社區增值服務，佔比分別達27%及11.1%。去年總收入73.3億元，賺9.3億元。

恒大物業擬派息比率率為25%，2019至2020曾向股東共派息3.66億元。

恒大物業集資所得擬用於戰略收購及投資；開發增值服務；升級信息系統及設備；招聘及培養人才等。

恒大物業上市前引入多名投資者融資235億元，包括華置（127）執董陳凱韻（甘比）、紅杉資本、馬雲旗下雲鋒基金、騰訊（700）、鄭家純家族及利福國際（1212）等，共涉及恒大物28.061%股權。

恒大物業單是保薦人已達6間，為近年罕見，包括華泰金融、瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信里昂及海通國際。要留意的是，其中華泰金融、農銀國際、中信里昂或其母公司均有份參與恒大物業總值235億元的上市前融資。。事實上，以往每逢有大型新股上市，聘請多名保薦人非新鮮事，但近年已非常少見，僅2016年上市的郵儲銀行（1658）聘請5間投行任保薦人，計及承銷團，整個上市團隊共有26間投行參與。證監會曾認為這類「分餅仔」會助長保薦人推卸責任，2012年發表諮詢建議每宗上市只可委任一名保薦人，但由於業內激烈反對而擱置。

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！