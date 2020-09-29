武漢肺炎｜思捷勁蝕40億 財務顯著惡化

早前已發佈盈警的思捷（330），公佈截至6月底止全年業績，收入下跌21%至92億元，虧損更高達39.92億元，按年擴大。財務顯著惡化，總負債按年飇升近1倍至70.5億元，現金則按年縮3成至22.88億元。

展望未來，思捷指出，全球經濟的發展情況很大程度取決於用以壓制全球性大流行病的疫苗何時面世，目前預計經濟並不會迅速恢復至全球危機前的水平。

惟思捷又指「自信已準備充足，並將其策略重心投放於優質及專注於可持續發展的可負擔高端產品上」，其重組策略包括關閉店舖及減少批發客戶，雖然會減少收入，但預期將提高盈利能力。其他措施包括拓展電子商務業務，提升銷售價格，減少產品組合等。財政焦點則包括維持成本不變、營運資金管理以及創造現金流。

---------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！