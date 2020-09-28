【本報訊】負債逾百億的高銀金融（530），旗下核心資產、位於九龍灣的高銀金融國際中心早前被債主申請接管，昨日再被債權人委託代理出售該物業，放售價120億元。據消息人士透露，高銀並不同意這次出售，與接管人之間正在「暗戰」。消息指高銀認為有人在接管開支上「獅子開大口」，雙方在需要償還的債務總數上存在分歧，結果對方以出售總部「逼宮」。

高銀今年7月被債主德銀、南豐集團名譽主席陳慧慧、GIC等，委任保華顧問（Borrelli Walsh）接管高銀金融國際中心。獨家代理萊坊昨日表示，接管人提出放售位於九龍灣啟祥道17號的高銀金融國際中心，邀請遞交意向書，截止日期為2020年11月11日正午12時正。萊坊預計該物業的售價逾120億元，即每平方呎價約1.4萬元，屬市價水平。

債主逼高銀繳接管費

近月高銀已接連出售資產，包括以34.77億元出售啟德發展區4B區4號地皮七成利潤分成，及以近20.5億元出售高銀保理（中國）發展，並獲得長實牽頭融資87億元，資金壓力大減。惟高銀在與債權人洽談償還債務上並不順利。

消息人士指出，高銀與債權人正在「講數」，在需要償還的債務總數上出現分歧。「高銀認為債務主要就是本金加利息，但債權人指接管高銀期間的接管費用昂貴，亦需要計入還債。」當中費用包括接管公司董事的薪金等，估計涉及開支數千萬元。高銀認為費用太高，正在拉鋸之間，接管人即出招，指物業出租率不足、不符合貸款合約規定而要賣走高銀總部還債，惟高銀主席潘蘇通並不同意，並認為「要賣的話他也能找到出價更高的買家」。本刊查詢高銀，截稿前未有回應。

高銀這塊「肥豬肉」，引來財團瓜分，早前已有指有財團放風，營造高銀出現財困迹象，望以「極大折讓價」收購高銀的啟德地皮，又提出有興趣收購潘蘇通私人於何文田的資產。

高銀金融國際中心屬高銀於2011年、合組財團以約34.32億元奪得，每方呎樓面地價4,026元，及後發展成為其總部物業。高銀原佔物業六成股權，去年收購餘下四成股權全資持有物業。中心於2016年竣工，佔地面積約7.1萬平方呎，總樓面面積約85.24萬平方呎，現時出租率約76%。

逾百億貸款快到期

高銀在7月曾表示，有102億元貸款將到期，高銀旗下持有高銀金融國際中心的賜譽，曾發行68億元浮息優先抵押票據，以及兩筆合共近34億元的定期貸款融資。這筆34億元的貸款4月到期，導致金融國際中心被接管，後來協議在9月中歸還。在協商下，浮息票據亦提早於10月到期。

高銀金融股價昨日跌1.94%，報1.01元，成交額111萬元。