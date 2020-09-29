康宏風暴｜郭曉群入稟高院要求行使股東權力 禁康宏剝奪其權益

康宏環球（1019）股東內鬥擾釀數年，持有康宏29.9%股權的主要股東郭曉群昨日（28日）再入稟高等法院原訟庭，要求法庭頒發聲明承認其有合法股東權益，包括出席會議、投票權、獲取公司資料；同時要求法庭出禁制令，禁止康宏剝奪佢以上權益。

原告郭曉群，亦是佳兆業（1638）「太子爺」，在入稟狀指於2017年7月至8月期間，從公開市場買入逾44.68億股康宏股票，約佔康宏所有已發行股本的29.91%。同年12月，康宏聯同其兩間附屬公司入稟高院控告郭曉群和康宏環球前執董曹貴子等人，指曹貴子曾違反責任作出不適當的股份分配等，要求法庭裁定郭曉群購入其中39億股股份的交易為無效，禁止郭挪用有關股份，亦無權在公司會議上投票。但有關案件至今仍未結案，目前仍在與訟各方交換申索書及抗辯書的階段。

郭曉群表示，康宏由2017年興訟至今，從無向法庭申請臨時禁令禁止原告行使股東權利，卻屢次拒絕承認其股東身份及權利。郭指，作為康宏的的股東，在無受任何合法限制之下，應有權行使股東的權利，包投票權、收取股息及獲取公司資料的權利。因此要求法庭頒發聲明確認其權益，及禁止康宏剝奪佢以上權益。

郭曉群曾於2017年在股東大會上被董事局主席陳志宏撤銷其投票資格，郭曾就此提出訴訟，要求推翻該次大會及陳的決定，惟今年四月法庭判其申請全部敗訴，並下令要他支付康宏的訟費。判詞指，郭未能證明陳志宏撤銷其投票資格的決定屬惡意，又認為郭的指控源於康宏及執董曹貴子當時陷入官非。陳志宏當時剛加入董事會及擔任主席，陳難免會對郭是否有權投票持懷疑態度。

昨日有本地媒體引述消息人士指，郭曉群去信康宏要求召開股東特別大會，重組整個董事會，並建議委任港鐵（066）前主席馬時亨，以及立法會地產及建造界議員石禮謙出任董事。康宏發言人表示，公司已經收到相關文件，正在研究當中。

馬時亨表示，坦言對現時康宏管理及業務情況認識不深，但得悉康宏在內部監控及有關管理層誠信操守，存有監管機構關注的問題，因而希望能協助康宏改善企業管治水平。他又指，已經就獲郭家委任入董事會一事，知會康宏另一主要股東台灣富邦蔡家，「(蔡家)應該還在消化緊個消息。」他表示認識蔡家，相信過去股東間爭拗主因溝通間問題，希望能成為郭家、蔡家及其他小股東間的溝通橋樑，解決股東間紛爭。

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