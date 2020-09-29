馬時亨獲薦任康宏董事

【本報訊】近年捲入股東爭拗的康宏（1019）再有新發展。持有康宏29.9%股權的佳兆業（1638）大股東郭英成的兒子郭曉群，去信康宏要求召開股東特別大會，重組整個董事會，並建議委任港鐵（066）前主席馬時亨及立法會議員石禮謙出任董事，以求改善企業管治並撥亂反正。康宏表示已經收到相關文件，正在研究當中，有進一步消息會作出公佈。

有指，馬時亨早於20年前就經台灣友人認識富邦蔡家兄弟，於2009年加入中策集團（235）時，中策與博智金融爭取收購台灣第二大壽險公司南山人壽，現時康宏主席兼執行董事吳榮輝為當時博智金融的董事總經理。

馬時亨坦言，郭家在數星期前與他接觸，同時已經就獲郭家委任入董事會一事，知會康宏另一主要股東台灣富邦蔡家，不過對現時康宏管理及業務情況認識不深。他相信，過去股東間爭拗主因溝通間問題，希望可解決紛爭。不過，現時最重要是能進入董事會。

冼國林：不影響收購

國藝娛樂（8228）擬以換股方式全購康宏的計劃仍進行中，國藝主席冼國林回覆本報指，郭曉群擬派人入董事局不會影響收購計劃，又認為郭氏此舉似是為私人恩怨多於為公司利益着想。作為股東，他認為雙方應以和為貴。他指，現有董事會正為公司改革及復牌努力，股東應給予空間讓他們集中精力，無必要現刻重組或新增董事。