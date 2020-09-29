雷添良：內企佔港股80%

【本報訊】證監會主席雷添良昨日在武漢一個論壇上以視像形式致辭表示，截至上月底，在港上市的企業中，一半是來自於內地，共1,280多家，合計佔香港股市總市值約80%，反映內地企業對香港市場起到很大的增強作用。

證監與保監簽新備忘錄

雷添良同時稱，去年武漢總共有21家公司在境外上市，香港也是湖北省最大的外商投資來源地和重要貿易夥伴，以及是湖北對外開放最重要的合作區域之一。他指出，歡迎武漢企業來港上市及投資，開拓新的商機，期望能夠加強和武漢市深入合作交流。同時，證監會與內地不同監管部門緊密合作，全力促進市場發展，為內地資本市場改革及開放打開新的大門。

同時，證監會與保險業監管局簽訂新的諒解備忘錄，並將取代證監會與保險業監督在2005年簽訂的諒解備忘錄。新的諒解備忘錄涵蓋範疇包括轉介需關注個案、聯合視察和調查，以及分享與產品及相關實體或要員有關的資訊。兩家機構將更有效履行各自的監管責任。

證監會行政總裁歐達禮稱，此舉不但鞏固兩家機構聯繫，亦加強雙方在履行各自的規管職能時的監管合作和成效，亦將利便證監會與保險業監管局對其有規管關注的實體或金融集團進行監察和監督，而保險業監管局行政總裁張雲正則稱表示，新諒解備忘錄將深化相互合作及協調，令有限資源用得其所，並且減少工作重叠以紓緩合規負擔。