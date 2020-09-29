虛銀消息｜平安壹賬通銀行開業 主打中小企低息貸款產品

平安壹賬通銀行宣佈開業，行政總裁馮鈺龍表示，中小企平均貸款低單位數利率，未來會推出更低息貸款產品，強調並非割喉式競爭。他表示，貿易相關中小企佔本港中小企總量的三分之一，而小微企貸款缺口數以千億計，中小企200萬元存款額以下息率為0.5%。

根據銀行網頁，中小企分期貸款息率，6個月、12個及24個月還款期，實際年利率均為8至12%，馮鈺龍補充，利息取決於客戶的風險系數而定，現時中小企平均息率低至單位數利率，個別有中小企指「息率平過供車」，平均貸款額170萬元，貸款年期是18至24個月，平均放款時間是4天，為5天保證放款期以內。

銀行初步集中支持貿易通客戶，被問到會否擔心風險過於集中，馮鈺龍引述統計處資料顯示，上半年進出口貿易總量僅錄高單位數至雙位數跌幅，情況可控，未來會向中小企提供更適切服務，助其度過難關，未來會拓展服務至其他中小企。

該行2019年5月獲發虛銀牌照，今年6月24日宣佈試業，當時稱會邀請本港約200間特選貿易中小企業客戶及2000位個人客戶試業，並推出8.8%高息優惠，馮鈺龍今提到試業上客量與預期相若，新個人客戶開戶可獲現金回贈288元，100萬元以下享1%存款利率。

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！