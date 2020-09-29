小加退場│促成滬深港通最大功勞 上市科涉貪及收購倫交所失敗蒙污

李小加掌舵港交所（388）11年，為「滬深港通」及「債券通」等互聯互通的重要推手之一，又引入同股不同權制度及允許未有盈利的生物科技公司來港上市，為大型中概股回流本港第二上市大開方便之門，令本港成為全球舉足輕重的集資市場。

不過，帶領港交所六度成為全球新股集資額榜首的同時，港交所發生香港IPO市場近年最大宗貪污醜聞貪污，李小加更被指為了爭取生意而漠視上市部防火牆，包括要求業務部及上市部一同與上市申請人開會。

李小加任內進行不少收購，其中代表作是2012年以167億港元高價收購倫敦金屬交易所（LME），作價為當時LME的歷史市盈率180倍。但這位「大sales」亦有挫折的時候，去年9月提出以296億英鎊併購倫交所就被倫交所股東拒絕，無功而還。

李小加積極推動中港金融市場融合，包括促使「滬深港通」及「債券通」等互聯互通，市場展望未來將擴展至「ETF通」、「新股通」等。

今年新股市場氣氛熾熱，其中一因素是李小加促成2018年上市制度改革，包括容許同股不同權（WVR）及未有收入的生物科技公司在港上市等，令香港成為亞洲最大，以及全球第二大的生物科技集資中心。去年阿里巴巴（9988）回歸港股，成首間以同股不同權架構第二上市，今年本港更迎來大批中概股回流熱潮，包括京東、百勝中國等已回港第二上市，而阿里旗下螞蟻集團將於下月A+H招股，共集資350億美元（約2730億港元），其中本港IPO將集資175億美元（約1365億港元），為本港有史以來最大型新股，相信本港今年好大機會再度成為全球新股集資額榜首。

不過，李小加任內亦發生近年香港IPO市場最大宗醜聞。港交所首次公開招股審查組前聯席主管楊金隆去年因涉嫌受賄協助新股上市而離開港交所，今年3月正式被廉署落案起訴，證監會在今年７月發表檢討報告，披露港交所業務部行政人員就上市申請向上市部施壓，行政總裁李小加更曾漠視中間的「防火牆」，要求業務部及上市部一同與上市申請人開會。港交所業務部有時為要求上市部更快給予上市申請人回覆，會重複提到有關申請人的可取性，以及將有關郵件抄送予行政總裁李小加。證監會指出，該做法並不恰當，此舉或會對上市部履行其監管責任的表現及有關觀感造成負面影響。

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！