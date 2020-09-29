中環海濱地王延後一季招標

【本報訊】政府公佈新一季賣地計劃，將原本被視為今年最貴重商業地王的中環海濱3號商業地，延後一個季度推出，發展局局長黃偉綸指，針對前期準備工作預測錯漏，雙信封制招標工作需要更多時間預備，因此延後至第四季推出。

黃偉綸指，中環商業地皮涉5公頃土地，惟上面涉及2.5公頃綠化空間，考慮到所處地方橫跨兩道路，因而在招標文件上比預算時間需時，遂延後推出。

對於市場有意見指，中環商業地皮應考慮先接納財團設計，再推出競投，黃偉綸認為，目前的雙信封制是一個適當平衡及最佳做法。他同時強調，新海濱地皮並非只考慮金錢因素，該處乃一幅策略性商業地，整幅地皮涉及北面3A及3B部份，項目完成需時10年，城規會於2016年已就地皮進行規劃，認為現時是適當時間推出。

本身建築師出身兼華懋集團行政總裁蔡宏興則認為，市場不明朗因素仍多，早前集團於不同場合曾向政府建議過將中環商業地王延後推出，認為在政經局勢未明朗下，中環商業地王延後是適當考慮。

萊坊：非招標「好時機」

萊坊執行董事林浩文表示，在現時市況及疫情下，商業地吸引力相對低，亦不是「好時機」。而採用雙信封形式招標，未必一定價高者得，政府最好解釋中標的項目規劃及發展內容，以及中標原因，以釋除市場疑慮。他估計樓面地價約2.3萬至2.5萬元，涉及金額370億至400億元，總投資額600億至650億元。討論改劃用途發展。