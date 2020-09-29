滙控斷臂｜滙控或倒貼45億送出法國業務 消息人士：損失慘重

《路透》報道，Cerberus及一家投資機構向滙控（005）表示願以1歐元的象徵式作價，購入法國零售銀行業務，附帶條件是滙控將向該業務注資5億歐元（折合45.2億港元）。

滙控昨日受平保（2318）增持股份的消息刺激，股價急彈9%，創09年4月來最強勁反彈，今早股價曾升2%，惟暫時受制20天線31.28元水平，現倒跌0.6%，報30.6元，成交5.5億元。

滙控正與Lazard研究出售法國擁有270間分行的業務，作為削減成本計劃的一部份。滙控難以尋找買家，原因是要進行龐大的重組，將須與當地監管機構進行複雜的磋商。

Cerberus及其他投資者成為僅餘的競投者，同樣要求滙控至少注資5億歐元才能將該業務脫手。消息人士指，有關代價對滙控來說是損失慘重。

交易方爭取於去年底達成交易協議，目前仍處理監管要求及大量裁員的問題。

滙控及Cerberus均對此拒絕評論。

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