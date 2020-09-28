【聶股淘金】滙控是否吸納時機 - 聶振邦

近日市場焦點再次落在滙豐控股（005）之上，自4月1日開市前發公告，表示暫停宣派2020年度股息後，股價持續走弱，至9月18日收報30.95元，若以去年底收報60.85元計起，約九個半月累跌近五成，同期恒指約跌一成三，滙控大幅跑輸大市。

滙控股價回到1995年5月低位，市場原本認為股價下行空間應已不大，誰知在9月18日中國商務部表示，《不可靠實體清單規定》已經國務院批准。被視為危害國家主權、安全，以至發展利益的個人、公司或組織都有可能遭納入上述《清單》，其在中國的進出口及投資活動將被禁止或受到限制。消息令滙控股價再次尋底，失守30元關口，收報29.30元，兩日後更低見27.50元，創逾25年半新低。

滙控於1994年底每股資產淨值為6.47美元（審計於1995年2月完成），而於2020年6月底為8.17美元，後者高逾兩成六。參考1995年3月股價低位為25.83元，倘若每股資產淨值之升提因素反映到股價上，現時股價不應低於32.60元，反映於9月25日收報28.20元已是低於合理水平。若以上述每股淨值8.17美元，折合約63.30港元，與28.20元計出市賬率低於0.45倍，加上中國平安（2318）於9月23日以均價28.2859元增持1,080萬股滙控股份，涉資逾3億元，難道不是反映現價極具中長線投資價值嗎？

證監會持牌人

聶振邦

華盛證券證券分析師

nipchunpong138@gmail.com