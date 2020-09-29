恒大有救｜與戰略投資者達成協議 避回購1,300億融資

早前網傳一份恒大（3333）聲稱憑空捏造的「請求」回Ａ文件，揭露倘未能在限期前回A上市將令公司現金流斷裂。公司最新公佈，已與1,300億元（人民幣，下同）戰略投資者進行商談，部份更已簽訂協議，即恒大可避過於明年1月底前回購逾千億元融資。

恒大公佈，與持有恒大地產1,300億元的戰略投資者進行商談，已與838億元的戰投簽訂補充協議，同意不要求回購並繼續持有恒大地產權益；另與155億元的戰投商談完畢，正辦理審批手續；正與剩餘282億元的戰投進行商談。

恒大早於2016年計劃分拆旗下恒大地產，借殼深深房回A上市，並完成三輪戰略融資，總規模達1,300億元，惟重組回Ａ計劃一直不順利，多度與戰投協商延後上市期限。今年1月，恒大再宣佈將上市期限押後至明年1月底，而早前網傳一份恒大「請求」省政府協助回A文件，重組未能如期完成，將要歸還本金及利息，令負債急升，公司現金流斷裂，甚至影響社會穩定。

恒大收報16.5元，跌0.72%。

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