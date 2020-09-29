內房展望｜星展：「三條紅線」未有落實時間 恒大降債需實現五大指標

星展中國房地產業分析主管王丹表示，「三道紅線」仍未有時間表及硬性規定，相信監管部門將給予時間房企降債，只要企業放緩買地節奏就可改善資產負債表，對政策持正面態度，特別提到只要恒大（3333）戰投同意延長重組協議，及達到合約銷售和現金回籠等指標就可維持穩健發展。

王丹表示，政府會按房價升幅而作出調控，當升幅高達10%或以上就會調控樓市，今年8月樓價上升約13%，反映政府推出「三條紅線」以控制行業風險。她續指，有關政策目前仍處於收集數據階段，沒有確實時間亦沒有硬性規定房企需達到的指標，暫時只要求企業每月呈交數據並進行分析監管，近日亦有消息指監管部門要求企業於2023年降債，認為是有充足時間改善。

早前網傳一份恒大疑爆煲文件，王丹回應稱只要恒大實現五大條件則可維持企業平穩健康，包括達到7,000億元合約銷售、現金回籠達90%、為短期債再融資、戰略投資者同意延長上市期限、放慢買土步伐。她補充，大部份已就今年到期的債券再融資或已贖回，相信違約風險低，由於市場未消化近日負面消息，短期債價有一定波動，長遠會有改善。

融資調控政策對房企分為「紅、橙、黃、綠」管理，該行房企現金流及負債情況作出分析，指出大部份公司現為黃線及綠線，雖然部份公司剔除預收款後的資產負債率略超出所限制的70%，但她們的現金流仍呈正數，相信只要放緩買地就可將資產負債率控制於50%左右。

王丹預料，房企為改善資產負債情況將加快銷售及減少買地，雖然長遠售增速將放緩至10%內，但由於風險下降，有利於提高內房估值，對政策持正面態度。

另外，她預計全年樓價錄5%或以上升幅，倘第四季市場氣氛向好，升幅可達10%，而全年銷售面積將按年持平。截至上周五，9月合約銷售按年升15%，料10月受去年低基數影響將錄一定升幅，倘「金九銀十」錄得10至15%升幅可說是不錯的增長。

流動性方面，由於一線城市未能吸收所有需求，而二線城市則受制市場調控，她相信三、四線城市最能受惠，下半年售貨量會有所提高，其中三線城市可售資源充足、土地成本較低，有利於控制房價並提高銷售，料三線城市會繼續跑羸。

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！