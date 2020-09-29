是日必炒｜中升核心業務仍具增長動力

雖然恒指9月份表現差強人意，月內曾跌超過2,000點，但上下波幅亦不過2,130點，幅度仍不算誇張，亦未至於股災級數，頂多是自5月以來最大波幅。踏入10月，美國總統大選的選戰正式打開序幕，首場候選人辯論將於美國時間9月29日晚上舉行。目前拜登在兩項民調中領先，而近月一直落後民調的特朗普，為競選連任，愈逼近大選日將急起直追，預期兩者叮噹碼頭，華爾街將作兩手準備，投資者將更趨保守。

港股本周只有三個交易日，在中秋假期間，美國將公布9月份非農數據，在選情難料下，就業及經濟數據將更受關注。已有預測指美國第四季經濟復甦乏力，在新一輪刺激經濟措施仍未推出下，第四季美國GDP增速預估預估已被下調至2.5%。在非農數據公布後，下周將迎來新一輪業績公布，美股於第二季業績公布後，在大部份企業上調全年及明年盈利預測而上升，假如第三季業績保持理想，可能進一步上調業績預測。一旦復蘇進度不似預期，公司相反下調業績預測，美股或迎來另一次大幅度調整，港股當然受影響。

今日期指結算，而北水南向交易今日起休假暫停，至下周五重開，估計這段時間港股將緊貼美股走勢。美股隔晚繼續回升，港股今日可望反彈至23,500水平之上，只要美股短線不出現岔子，港股可繼續反彈，不過恒指在23,800至24,000點阻力較大。

個股方便可留意高位整固的中升控股（881），走勢平穩向好，其行業龍頭地位及上半年業績表現，反映公司核心業務仍具增長動力。雖然上半年在疫情影響下，擴張速度放緩，但隨着大部分的收購和新建門店將集中在下半年完成，盈利有望提升。

本人為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

古天后

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！