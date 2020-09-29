日本史上最大宗 ｜NTT宣佈私有化docomo 涉3119億

日本電訊公司NTT計劃以每股3,900日圓，溢價四成私有化流動通訊公司NTT docomo，涉資約4.25萬億日圓（折合3,119億港元）。目前NTT持有docomo 66%權益，成為日本有史以來最大宗私有化方案，預計交易於明年3月底前完成。今早消息報道後，NTT docomo股價急升15.8%，報3,213日圓，於收市後，消息獲得確認。

日本政府為NTT最大股東，持股34%。日本新任首相菅義偉過往一直主張下調手機話費，日本政府最近報告指，東京的數據用家的每月合約開支比法國巴黎高出超過3倍。推動電訊商減收手機話費，被認為是菅義偉上任後爭取政績的工程之一。

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