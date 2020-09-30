八十後投機客｜入市博彈要等確認（灝昇）

跌市中最令投資者受傷最深的，非在高位接貨，亦非跌得最快最深的終極一跌，反而是跌市中期，常常會出現幅度不少的反彈，引人入市。

在跌市中段，恐慌往往仍在醞釀當中，於是沽壓雖然明顯，跌多升少，但因市場仍然沉醉於較早前的熱熾炒風當中，亦把跌浪當調整，所以仍有唔少資金會撈底，所謂的大戶亦無謂成為跌市元兇出手沽貨，所以未會出現恐慌出貨。但正是多次的反彈後，消耗升市過後剩餘的購買力後，大市再向下洗倉，出現恐慌式急跌。而散戶反而較常在這種反彈的時間急於去估計大市見底而消耗手上子彈。

但往往跌市的完結，都會在技術分析上出現「確認」趨勢，於是在買入時並無需要在跌市時接刀，亦可以避免面對終極一跌的時做成恐慌性拋售。技術分析上，「確認」趨勢有數樣先要條件：

趨勢指標要開始轉勢向上，例如MACD要處於熊牛差，而非熊差，或是短期移動平均線開始向上穿長期移動平均線。 在（1）的前提下股價出現再次下試前底，而未穿前底。 在（1）、（2）的前提下區間指標（如RSI、STC等）出現背馳。 最好在早前大跌市曾出現大成交大陰燭，反映恐慌性拋售已完。 有數個版塊在大市再次試前底時未有跟隨大市下跌。

當然可以加上更多條件，不過同樣會犧牲出手機會，所以符合以上條件大致可以確認見底，但如果出現V形反彈當然無法捕捉，但機會真的較少。

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