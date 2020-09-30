富泰有方｜息率低迷 巴西金融板塊具亮點（黃德泰）

過去幾個月裡，巴西屢傳出負面新聞。巴西是受新型冠狀病毒疫情衝擊最嚴重的國家之一，個案數量僅次於美國。幸好，從投資角度，按照本幣計算，巴西股市已從3月下旬的低點升逾55%，按照美元計算則升逾45%。巴西的中央銀行的基準短期利率在過去10年大幅下降，相對4年前利率曾超過14%，該利率現在處於歷史低位，目前在 2% 左右。因此，一些持有固定收益產品的巴西投資者，需要尋找其他提升回報的機會。

在這種低收益環境下，許多人開始轉向股市。作為投資者，我們喜歡巴西的金融板塊，尤其是具有強大資本的企業。同時，巴西的證券交易所本身擁有穩健的可持續發展議程，它是世界上第一個遵守聯合國全球契約的交易所。環境、社會和治理原則不僅在交易所內部得以實施，而且也在巴西股市得到廣泛推廣。電子商務是另一個值得留意的投資主題，數家大型企業在線上領域展開競爭。與其他國家一樣，疫情加速了巴西電子商務的普及程度。作為拉丁美洲最大的經濟體，巴西的家庭消費約佔國內生產總值的64.3%，因此，整體消費表現強勁至關重要，並提供了各種投資機會。

黃德泰

富蘭克林鄧普頓大中華區零售業務總監

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