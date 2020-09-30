樓市蝕讓｜市區單幢樓頻見血 城中匯2房輸68萬

樓價下跌，數年前以高價開售的市區單幢樓，最近連環有業主蝕賣離場。由恒地（012）發展的紅磡城中匯，9月份錄得4宗成交，兩宗屬蝕讓。

區內代理表示，城中匯高層C室，實用面積410方呎，屬兩房間隔，業主於2016年10月以791.7萬元購入單位，剛以761萬元沽出，呎價18,561元，持貨4年賬面蝕讓30.7萬元，若計及釐印費及佣金等買賣開支，相信業主實際損手約68萬元。同層亦有另一個單位蝕讓，屬毗鄰D室，實用面積同為410萬元，業主原本叫價850萬元，減至793萬元終沽出，呎價19,341元。單位於2015年8月以807.8萬元買入，連使費料蝕約53萬元。

筲箕灣柏匯再錄蝕讓，一伙中層B室開放式戶，實用面積210方呎，成交價460萬元，呎價21,905元。原業主於2015年8月以469.6萬元購入，賬面蝕近10萬元，連雜費料蝕近30萬。

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