數碼廣告｜大project 小測試（Jansen Lu）

朋友想開網店。於是大家就一起討論如何進行。他是有點資本的，於是他就希望有人幫他寫個網站，然後就再搞facebook、Instagram，不能缺的還有YouTube。

我就建議，不如放棄起一個新網站的念頭。雖然起自己的網站，自己可以決定網站上的功能怎樣，但朋友對technical不太熟，我怕他連requirement都未必能定得好好。做technical project，如果不能定好requirement然後做下去，最後製成品與FF幻想的世界總有差別，然後就是「口同鼻拗」，沒完沒了。

另一樣我怕「起個網站」的，就是時間問題。起個網站，尤其是網店網站，隨時兩三個月起標。如果遇上剛才所說，大家對網站要求的演繹或理解有分歧，那就隨時改了又改。錢就別說了，technical的東西，每次改的時間都不是一時三刻，最後搞半年都未完是大有人在。

於是我對朋友說，不如你「將就」一點，使用一些網店平台，而放棄自建網店。至少在證明了自己的東西好賣，才考慮這樣做。始終很多人開始一門生意之時，總會覺得自己的產品是很好，價錢總之物有所值。但當我們把產品推出市場時，是否真正抵，有沒有人喜歡，那才見真章。如果自己的預期與現實有偏差，但又付了一大筆錢，那是收不回來白白浪費了的。

如果有錢，不如把產品放上那些平台，再用一小部份來做廣告。當你試過兩三次廣告宣傳之後，雖然未必一定大賣，但你至少會知道你的產品如何，有沒有甚麼是問題。

很多時我們想推出一個服務，我們就希望把它做得有規模，支援夠完善才推出來見用戶，但這樣成本大，而且不夠靈活。搞半年之後世界變了樣，你的金錢又花了一筆。那倒不如先找個方法去試其中一些重點，再從那點起去建立自己的東西。其實我們日日用，時時碌的facebook，不就是每天都在測試未完善。只要找到一兩個用戶的需求，用戶其實是很難離開，你就有時間去建立更多功能，提供更好的服務。

Jansen Lu

http://www.fb.com/janstechblog

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