128 Waterloo呎售2.7萬　最平783萬

【本報訊】本月壓軸新盤登場，萊蒙（3688）及俊和發展的何文田窩打老道128 Waterloo，首批50伙開價，一房最平783萬元入場，折實平均呎價27,676元。

128 Waterloo首張價單設50伙，涵蓋一至兩房戶，實用331至579方呎。項目設3個付款方法，包括120天現金、120天一按及建築期，最高折扣15%，折實平均呎價27,676元。

最快下月初開售

折實價及呎價最平是3樓C室，一房間隔，實用342方呎，折實782.8萬元，呎價22,889元。至於最貴定價及呎價是11樓F室，實用551方呎，兩房間隔，折實1,776.925萬元，呎價32,249元。

對比何文田區新盤近期成交價，福晟發展的太子道西晟林9月錄3宗兩房成交，平均呎價約27,641元，是次128 Waterloo開價緊貼附近一手盤。而高銀發展的常盛街傲玟本月錄1宗成交，三房成交價約3,578萬元，呎價29,133元。而以超級豪宅定位的中電、信置（083）嘉道理道St. George’s Mansions，8月連錄2宗成交，最貴為逾2,100方呎四房大宅，成交價1.15億元，呎價53,738元。

萊蒙國際銷售及市場總監蘇誦豪指，128 Waterloo昨起開示範單位予公眾參觀，最快10月初開售。他形容開價是起動價，認為合理貼市，因為同區二手樓盤樓齡較高不能直接比較，但他不排除之後加價5至10%。128 Waterloo位處界限街以南，屬34區九龍傳統名校區，一街之隔為瑪利諾修院學校。

受疫情影響，第三季新盤推售停滯，惟第四季將有多個大盤上馬，如新世界（017）大圍站上蓋，提供逾3,000伙，已獲批預售，今日公佈命名，料10月開賣。而長實（1113）沙田名日．九肚山，設266伙，同樣料10月登場。另外，新地（016）沙田多石街1期已批出預售，提供196伙，料本季登場。