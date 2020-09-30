香港財赤︳本財年首5個月赤字2626億元

政府公佈，首五個月（今年四月至八月）的財務狀況，錄2,326億港元的赤字，至八月底財政儲備跌至9,276.9億元。

本財政年度首五個月的整體開支為3,601億元，收入為1,275億元，因此有2,326億港元的赤字。

政府發言人表示，截至八月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年度的後期收取，以及就「現金發放計劃」和「防疫抗疫基金」下各個項目的付款；財政儲備至今年八月底為9,277億元。

截至八月底，政府債項為77.5億元；政府保證債項為566.66億元，當中包括2001年推出的中小企業信貸保證計劃、2008年推出的特別信貸保證計劃等。

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