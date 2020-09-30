樓價指數｜差估署8月樓價指數跌幅擴大至1%

上月為本港第三波疫情爆發最為嚴峻的月份，限聚令實施了一段比較長的時間，市民外出睇樓量大幅減少，樓市氣氛大受影響。差估署最新公佈，本港上月私宅樓價指數報380.6點，按月跌1%，連跌兩個月之餘，跌幅更大幅擴大。

在各類單位中，尤其以7月錄得升幅的E類大型單位、即實用1,722方呎或以上的售價指數跌幅最大，最新報309.2點，按月跌2.09%。其餘單位盡數錄得跌幅，僅D類型單位跌幅相對小，僅跌0.34%，最新報319.7。

另外租金指數繼續升幅，最新報181.7，連升兩個月，按月升0.39%，較今年低位的5月份177.6反彈2.3%。相信由於疫情持續反復，不少投資者持觀望態度，入市意欲減低，加上業主叫價企硬，遂 「轉買為租」。

萊坊憂年底若大型企業大幅裁員 樓價續恐受壓

雖然樓價指數按月跌幅擴大，不過萊坊林浩文指跌幅比預期少，但數據正續步反映疫情的影響，估計樓市調整仍然持續。而以去年高位計，住宅樓價跌約4.1%，而今年全年至今則暫時有0.4%升幅，預計全年調整跌幅月4至5%。林浩文強調，雖然今年5月起疫情開始舒緩時，之前積聚的購買力正陸續釋放，但要注意的是，在現時經濟寒冬下，擔心這股購買力能否持續到年底，尤其要注意有否大型企業在年底大幅裁員。

利嘉閣料9月樓價指數有望止跌回穩 10月重拾升軌

利嘉閣地產研究部主管陳海潮則指，除連跌兩個月外，8月份樓價指數跌幅亦為近六個月以來最大。主要由於當時延續第三波疫情爆發，市場氣氛較淡，業主減價情況增加而令樓價跌勢加劇。不過陳海潮認為疫情在8月中後，單日確診宗數持續減少，而8月底及9月初情況續有改善，加上限聚措施亦陸續放寬，利好市場交投。按此推算，預期下次公布的9月份樓價指數有望止跌回穩，而只要疫情無再大規模爆發，10月份料可重拾升軌。若疫情維持穩定，加上一手加快推盤帶動整體樓市氣氛，料第四季樓價有機會錄得3%至5%的升幅。不過，若疫情反覆，甚至爆發第四波，則樓價恐受壓再跌3%。

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！