城市規劃｜規劃署建議改劃荃灣4用地 涉及逾7,500伙公私營單位

土地供應不足，政府積極改劃土地以增加供應。規劃署、土木工程拓展署及房屋署等，向荃灣區議會資訊，計劃改劃4幅土地作住宅用途，涉及7,580伙公私營住宅單位，其中包括1,880伙私人住宅，5,700伙公營房屋。

涉及最多伙數項目，為現劃為政府、機構或社區、休憩用地及住宅（甲類），一幅鄰近象山邨，位於荃灣二號食水配水庫及周邊山坡用地，建議改劃為住宅（甲類）21地帶作公營房屋發展。預計由房委會以5.15倍地積比發展，提供4,000個公營房屋單位，料將容納1.12萬人。用地同時會提供康樂活動設施、鄰舍休憩用地和兒童遊樂場，並會有幼稚園、小學、診所、福利設施等。

而位於前葵涌公立學校校址及比鄰政府用地，地盤面積15.7萬方呎，計劃以6.7倍地積比，發展為涉及1,700個公屋單位的項目，預計容納4,760人，同樣會配備上術社區設施。

另外有兩幅改劃用途的土地，地段目前為綠化地帶，鄰近荃灣麗城花園。規模最大一幅鄰近油柑頭村，連接寶豐路，南為屯門公路，西為油柑頭食水配水庫及濾水廠。佔地約53萬方呎，建議改劃為住宅（乙類）作中密度私樓發展，預計提供約1,390伙，可建樓面約104.6萬方呎，預計可容納3,730人居住。

屯門公路南寶豐台亦有一幅土地，建議改劃為「住宅(乙類)7」用途，以興建中密度私人住宅。地段面積約9.04萬方呎，可建樓面面積約31萬方呎，預計提供約490伙單位。規劃署指已經就兩個項目作技術評估，有關發展不會對周邊環境造成負面影響。

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