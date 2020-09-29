【本報訊】大型連鎖雜貨店DON DON DONKI售賣各式各樣日本產品、配上耳熟能詳的洗腦主題曲，讓港人猶如置身日本，一解「鄉愁」，深受港人熱捧。負責營運的母公司泛亞零售管理（香港）昨宣佈，明年初前於本港再開3間新店，即本港分店不足兩年增至6間。有專家表示，DONKI趁疫情下租金回落搶佔大舖位，加上產品價錢實惠，故成功吸客及擴張。

即將開業的三間分店，位於中環皇后大道中的100QRC、將軍澳澳南海岸Monterey Place及小西灣藍灣半島。其中中環分店於10月15日開幕，銷售樓層面積約1.2萬平方呎，設LG樓層及地庫，商品種類主要為零食、乾貨、蔬菜、美容、生活百貨等；24小時營業。泛亞零售總裁兼董事竹內三善表示，深信開店將全面提升品牌的零售網絡及與顧客的聯繫，為本港帶來更多樣化和獨家商品。

將軍澳店料11月開幕

該店原址曾由東方表行（398）租下，業主為裕泰興地產大股東羅肇唐「九叔」的三兒子羅守輝持有的尖東廣場有限公司。東方表行自2006年承租該舖，最初月租約150萬元，至2011年業主大幅加租至248萬元，其後東方表行不續租，舖位丟吉，最終由DON DON DONKI承租。

據悉，租金大減五成至月租120萬元，以面積約12,015平方呎計算，平均呎租99元。

至於澳南海岸及藍灣半島分店，則於11月及明年2月開幕。據土地註冊處資料顯示，澳南海岸租約期至2025年11月；藍灣半島分店租約期由今年9月至2025年9月，為期5年、續租權5年；兩間分店租金資料不詳。DON DON DONKI去年7月正式進駐香港，共設有尖沙嘴美麗華廣場 、荃灣海之戀及銅鑼灣名珠城3間分店。

趁疫情租金回落擴張

盛匯商舖基金創辦人李根興表示，DONKI成功逆市擴張主要由於疫情下租金回落不少，「尤其是大面積舖位，之前通常做百貨公司、酒樓、珠寶鐘錶，但現時市況下執晒，DONKI就大石砸死蟹，業主無其他選擇都會租畀佢。」加上其貨品價格實惠，「現時冇得去旅行，年輕人去唔到日本就喺香港買日本嘢，貼晒市況。」他預期未來租舖趨勢會以零食百貨店、凍肉蔬菜店等為主。