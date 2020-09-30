港版國安法｜美國投資諮詢公司「萬里富」撤出香港 涉近30名員工

《港區國安法》生效後，再有外資撒離香港。有消息指，美國投資諮詢公司萬里富（Motley Fool）計劃於九月底關閉香港業務，涉受影響員工約20至30人，包括自由身工作者。內部員工向本報指，「消息来得好突然，月中（10日）先收到通知，指公司因國安法等政治考慮，決定不再做香港市場，今日（30日）就正式關閉分部。」

萬里富於全球提供資產管理、投資諮詢及中小企解決方案等服務，業務遍佈美國、英國、澳洲、加拿大、德國、日本及香港，在港主要營運「香港萬里富」網站，提供各類股票分析文章，並轉載到經濟日報、Yahoo新聞、華富財經、富途牛牛及雪球等平台，據消息指，香港分部的員工約有20至30名，以自由工作者（Freelancer）為主，亦有2至3位全職員工，在港並沒有設辦公室。

據公司高層發的內部電郵稱，集團權衡業務及員工後決定關閉香港分部，並指「以往在香港經營的外國公司，包括萬里富在內，均希望利用香港的優勢，包括資金自由流動、資訊透明及西方法治精神以打入中國市場。不過，去年爆發反修例事件、導致香港陷入政治爭鬥，而《港區國安法》令國際市場聚焦於香港一國兩制的模式及未來前景，中美脫鉤亦令香港處於地緣政治的風口浪尖。」電郵續指，基於上述不確定因素，難以於未來3至5年作出發展決策，故決定將資源投放至擴展全球業務。

香港萬里富網站今日仍有刊登文章，包括「內銀股息率高見十厘 惟生人勿近？」及「香港電視股價急升後是時候止賺嗎？」等。該員工透露，今日為網站最後一日營運，以往他以Freelancer身分，一星期撰寫約兩篇文章，稿費約每字0.4至0.5元，「無啦啦無咗份外快，都有少少無奈。」記者向公司查詢有關消息，至截稿前未獲回覆。

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