李華華Online｜純官細仔鄭志亮做新創建執董 ABC三兄弟同枱傾生意

新世界（017）王國近年逐漸交捧第三代，純官長子鄭志剛（Adrian）、次子鄭志明（Brian）大家都唔陌生，一直未加入家族公司嘅鄭家純（純官）「孻仔」鄭志亮（Christopher），都終於有新動向，12月起加入同系新創建（659）擔任執行董事，負責監督公司業務發展及策略性投資，每個月袋42萬人工加埋花紅，亦意味住鄭家ABC三兄弟即將同枱傾生意！

純官同太太葉美卿有4名子女，包括長子Adrian、大女鄭志雯（Sonia）、二子Brian、同孻仔鄭志亮，其中鄭志剛做新世界副主席，鄭志雯負責酒店業務，鄭志明就負責基建業務，暫時得鄭志亮一直未加入家族企業工作。根據資料，31歲嘅Christopher喺哈佛大學經濟學系畢業後，2014至2015年加入中信里昂證券從事證券方面工作，不過做唔夠一年就轉工，之後一直喺天元資本返工，專幫富貴客戶管理資產。今次Christopher正式回歸家族企業，唔知會帶來咩嘢改變呢？

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