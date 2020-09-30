中國經濟｜本月官方製造業PMI勝預期 小企PMI回升至盛衰分界以上

中國國家統計局公佈，9月份官方製造業PMI為51.5，略高於預期的51，至於非製造業PMI則為55.9，亦高過預期的54.7，統計局表示，全球疫情尚未得到全面控制，進出口仍然存在不穩定因素。

9月份大、中、小型企業PMI分別為52.5、50.7以及50.1%，其中小型企業PMI是在6月份以來首次升至50盛衰分界線以上；至於非製造業PMI方面，服務業恢復加快，居民消費意願增強，釋放市場需求，9月份服務業商務活動指數為55.2，連續第二個月上升。

至於重點行業景氣指數亦加快回升，高技術製造業及裝備製造業PMI分別為54.5及53。假日消費效應增強，消費行業PMI升至52.1，但紡織及服裝、木材加工反映市場需求不足的企業佔比均超過五成，復蘇動力仍然不足。

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