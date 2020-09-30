恒生削派息｜第三次中期息0.8元 按年削42%

恒生（011）宣派今年第三次中期股息，每股0.8元，與第二次中期股息一致。是期股息將於11月 5日（星期四）派發予10月19日（星期⼀）名列本行股東名冊內之股東。恒生收報114.1元，升1.06%。

恒生以往每年首三次中期息派息一致，而第四次中期息最多。不過，今年首兩次中期息越削越多，第一次中期息比去年少派21%，第二次中期息按年再削42%至每股0.8元；今次第三次中期股息與第二次股息一致，按年削42%至每股0.8元，三次派息共為2.7元，按年少派36%

恒生在中期業績曾指，削派息是考慮到冠狀病毒病帶來的不明確因素及挑戰，以及本地監管機構建議銀行應保留資金儲備以應對將來潛在的挑戰及支持香港之經濟活動。

恒生副董事長兼行政總裁鄭慧敏當時於電話會議上直言今年情況特別，雖然監管機構未有要求銀行不派息，但建議銀行保留儲備以應疫情及支持香港經濟。對於未來兩季派息，她重申會視乎大圍環境，包括盈利、監管要求及資本水平等原則審視派息政策，又稱「希望下半年有更好派息」。

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