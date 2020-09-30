渣打未經客戶批准 將銀行資金過數至馬會投注戶口 網上受害者眾

渣打銀行系統出現嚴重錯誤。多位讀者報料，昨晚至凌晨出現多筆未經登入及核准下的離奇「自動轉賬」交易，由渣打轉賬至馬會投注戶口。據了解，多位網民有同樣遭遇，有人更表示「被轉走」金額多達數十萬元。

Ken（化名）透露，在未有登入馬會賬戶及作出任何轉數指示下，系統竟自行向渣打銀行發出直接轉賬指示，三度「自動」調走資金，合共13,500元，至香港賽馬會賬戶，直至渣打戶口無足夠結存被扣除才停止，但其馬會投注戶口卻無收到入賬資料及記錄，結存亦無相應增加，形容是「賭博多年首次遇到」。

另一讀者曾先生（化名）表示，昨日突然發現大約20條不明交易，金額全為500元或1,000元，涉額逾萬元，「我睇住成晚，見到結存係咁跌，又無入賬馬會戶口，渣打熱線職員又幫唔到我，我驚到要轉走啲錢畀朋友，仲落街撳走啲錢，全晚都瞓唔到。用咗渣打廿年，真係好離譜，咁大間銀行都出現系統問題，至今無交代過一句說話，我已經向金管局投訴」，事隔一晚，他指出「被轉走」金額已全數存入至渣打戶口，「雖然最終無金錢損失，但我精神受損，都想向渣打索償呀」。

渣打銀行發言人回覆指，金額已回撥至受影響客戶之銀行賬戶，對引起不便致歉。本報正向馬會查詢。

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