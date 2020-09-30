金管局數據｜新股活動帶動 8月份存款上升2.7%

金管局統計數字顯示，8月份認可機構的存款總額上升2.7%，其中港元存款及外幣存款分別上升4.8%及0.4%；人民幣存款上升2.0%，於8月底為6,717億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於8月份下跌至5,303億元人民幣，7月份則為5,885億元人民幣。

貸款方面，8月份貸款與墊款總額上升2.3%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）較上月上升3.4%，在香港境外使用的貸款則微跌0.1%。由於港元貸款升幅較港元存款大，港元貸存比率由7月底的85.0%，微升至8月底的85.1%。

金管局指，8月份存款及貸款的上升，主要由於新股認購活動所致。若撇除新股認購貸款及所產生的存款，8月份存款總額及港元存款分別上升0.9%及1.4%，8月份貸款與墊款總額則微跌0.1%。不過，當局提醒，由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素（例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動）影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。

8月份港元貨幣供應量M2及M3按月同告上升4.5%，與去年同期比較分別上升12.2%及12.1%。8月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1較7月底上升3.1%，與去年同期比較上升23.2%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於8月份同告上升2.5%，與去年同期比較則分別上升9.2%及9.1%。

若撇除新股認購貸款所產生的存款，港元貨幣供應M2及M3於8月份同告上升1.3%，按年則上升6.4%；總貨幣供應M2及M3按月同告上升0.8%，按年則分別上升6.3%及6.1%。

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