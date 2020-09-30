趣blogblog｜許家印背後的男人（股榮）

要錢定要股，對一般打工仔而言，大部份人會揀前者。而對打工皇帝嚟講，可以分為A餐、B餐。A餐係cash is King，option（認股權）無亦無妨，代表人物是李嘉誠頭號助手霍建寧。B餐係Option大過天，薪金花紅少大截都制，代表人物是馬化騰左右手劉熾平。

近年打工皇帝，已經不再是霍與劉之爭，而是加多個叫夏海鈞的低調男：一個許家印背後的男人。

恒大（3333）「文件門」，大家理所當然將焦點放在大股東許家印身上，但恒大賣樓策略以至財務操作，其實是由行政總裁夏海鈞揸旗，這位年薪億億聲的內房幕後大佬，從年報上薪酬數據，對恒大抱有甚麼心態，不妨由數字推測一下。

夏海鈞1964年出生於哈爾濱，先後畢業於中南大學、暨南大學，獲工商管理碩士及產業經濟學博士學位、高級經濟師。未到恒大任職前，夏海鈞曾帶領中信華南東莞公司由一間名不見經傳的房企，發展成為東莞市龍頭，及後獲許家印賞識，招聘他協助恒大。

2007年夏海鈞空降恒大時，就直接坐到了副總裁之位。許家印向其表示，願意把行政總裁位置讓給他。三個月後，許家印兌現承諾，而夏海鈞也由當時起穩坐恒大第二把交椅至今。及後許家印經常來港與彤叔「鋤D」部署上市之際，夏海鈞就在內地主持上市。

上市後，許家印沒有待薄CEO，夏海鈞的年薪由2010年逾千萬元，倍數遞增至2014年的逾六千萬元（見表）。至2015年倍增至超過1.4億元，至2017年獲2.8億元薪金（full cash)，計及當年近二千萬option，總報酬接近3億元。夏海鈞除了收cash，亦收option，但比例不及薪金的十分一，尤其是去年收1.5億人工，option不足200萬元，更是上市以來最少。

總計過去十年，夏海鈞合共取14億回報，當中12.5億是現金薪酬，option約1.6億元。

另一邊廂，騰訊劉熾平完全相反，人工「相對低」，但option超高。以去年為例，劉氏總薪酬是3.55億元，當中年薪花紅約3400萬，但認股權卻達3.2億元，年薪僅及Option十分一。

每年劉熾平總會行使option，然後被傳媒視為睇淡的訊號，但如果真的睇淡，他就不會甘願以股代薪。新經濟股的特點，就是option遠超薪金花紅，當公司股價飆升，劉氏成就百倍回報。

與夏海鈞一樣，霍建寧過去十多年，都是硬收逾2億薪金花紅，沒有option。用財技包裝業績，做大刁賺取億元薪金的手法，似乎到了尾聲。

股榮

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