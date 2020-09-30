中美角力︳日媒：中芯國際囤積半導體生產設備零件 以防制裁

美國針對華為禁令實施後，有傳中芯國際（981）因被視為「軍民兩用」後或會被美國制裁，外電報道，公司過去數個月積極囤積半導體生產設備零件，以防美國突然收緊的出口限制及制裁。

《日經新聞》報道，自華為被美國針對及計劃制裁，中芯今年初起已高度戒備公司可能同受影響，因此由美國、歐洲、日本等供應商採購量高於公司製造需求，訂購包括對製作過程關鍵的光刻、蝕刻、晶圓清潔等，數量足夠消耗多於一年。

報道指，中芯更正與中國其他晶片製造商討建立中央倉庫預留部份零件；又引述一間美資晶片製造商指，中芯同時訂購更多機器，目前正繼續交付機器，但未知美方會否採取行動。

中芯早前將今年資本開支預算由原本的31億美元（241.8億港元）增至67億美元（522.6億港元）；又回應指，未收到美國制裁的正式通知，強調公司與中國軍方沒有關係，也沒有為任何軍事最終用戶或最終用途生產產品，將持續與美國商務部溝通。

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